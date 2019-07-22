Выборы в Верховную Рауду Украины
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Садовый: Моя работа - это мэр Львова

Садовый: Моя работа - это мэр Львова
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Садовый решил уйти с должности главы "Самопомочи".

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что решил уйти с поста главы партии "Самопомич".

Об этом он сказал в эфире ТСН.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил Садовый.

По его словам, он останется членом партии. В то же время имя следующего лидера он тоже не назвал.

"Наверное, мы не учли определенные тренды, наверное, мы были недостаточно популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - считает Садовый.

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Как сообщалось, в Украине в воскресенье, 21 июля, прошли внеочередные парламентские выборы. По данным экзит-поллов, "Самопомощь" на выборах набрала менее 1% голосов.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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Львов, Андрей Садовый, Самопомич, Парламентские выборы 2019.
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