Миссия ВКУ приветствует прозрачный избирательный процесс в Украине

Новости Украины: Парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам.

Согласно предварительным выводам Всемирного конгресса украинцев, досрочные парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов.

Об этом сообщила Международная миссия ВКУ на пресс-конференции в Киеве.

«Миссия ВКУ, которая состояла из 142 краткосрочных наблюдателей из 30 стран, тесно сотрудничала с наблюдательной миссией своей составляющей организации - Украинского конгрессового комитета Америки (УККА), которая зарегистрировала 32 краткосрочных наблюдателей. Вместе миссии ВКУ и УККА наблюдали за избирательным процессом в 20 областях Украины и в украинских дипломатических миссиях в 23 странах», - говорится в сообщении.

Хотя краткосрочные наблюдатели СКУ зафиксировали незначительные нарушения на отдельных избирательных участках, эти нарушения не были системными и не повлияли на результаты выборов.

«Российская гибридная агрессия против Украины наиболее негативно повлияла на парламентские выборы в 2019 году в Украине, потому что не позволила украинскому народу избрать народных депутатов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса», - заявил глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

«Миссия ВКУ приветствует властные структуры и правоохранительные органы Украины, которые обеспечили прозрачный избирательный процесс. Несмотря на гибридную агрессию Российской Федерации против Украины, большинство украинцев имели возможность принять участие в формировании их будущего», - сказал Чолий.