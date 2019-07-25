В "Голосе" заявили о кибератаке

Новости Украины: IT-специалисты политической партии "Голос" выясняют последствия и причины кибератаки на сервер, которым пользуется политсила.

Об этом сообщает пресс-служба “Голоса”.

"Мы подтверждаем, что на CRM-сервер, которым пользуется партия «Голос», произошла кибератака. Наши IТ-специалисты выясняют её последствия и причины, а также находятся в контакте с группой, совершившей эту атаку", - говорится в сообщении.

В то же время в политсиле уточнили, что финансово чувствительной информации на сервере не было.

"Мы просим прощения у людей, которые доверили нам свои данные, и обязательно учтем все недоработки этой короткой кампании", - добавили в пресс-службе.