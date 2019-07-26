В США отреагировали на задержание российского танкера NEYMA

Новости Украины: США назвали историю с задержанными в Украине российскими моряками хорошим прецедентом для мирного решения споров.

Посольство США в Украине считает историю с задержанным в Одесской области и затем отпущенным экипажем российского танкера NEYMA стремлением украинской власти полностью соблюдать международное право.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось, 25 июля следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил (Одесская обл.) под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

Следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера NEYMA, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Все члены экипажа российского танкера вернулись в Краснодар.