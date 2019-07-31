Очередное заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске

Новости Украины: Основными темами обсуждения станет восстановление моста в "Станице Луганской" и соблюдение "Хлебного перемирия".

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Как сообщалось, ранее в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, правительственная рабочая группа определила сроки и техническое задание по восстановлению моста в районе КПВВ "Станица Луганская".