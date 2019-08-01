Названа вероятная дата начала работы новой Рады

Новости Украины: У Зеленского прогнозируют начало работы новой Рады в первых числах сентября.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах сентября.

Об этом он сообщил в эфире утренней программы "Сниданок с 1+1".

По его словам, новый состав Верховной Рады начнет свою работу в начале сентября.

«Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.

Напомним, представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады. По его словам, каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.