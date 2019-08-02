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Кличко-младший может возглавить партию Удар

Кличко-младший может возглавить партию Удар
13:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Виталий Кличко не исключил, что возглавить партию Удар сможет его младший брат.

Глава партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что новым лидером партии может стать его брат Владимир.

"Такой вероятности исключать не стоит", - ответил Кличко на вопрос, правда ли, что лидером станет Владимир Кличко.

Кроме того, мэр Киева заявил, что партия обновляет команду. "Мы обновляем команду, будем делать ребрендинг и будем участвовать в следующих местных выборах", - сказал он.

Кличко поставили ультиматум в ОП

Напомним, 30 мая народный депутат Оксана Продан сложила с себя полномочия председателя политической партии "УДАР Виталия Кличко"

 

 

 

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Виталий Кличко, Кличко, Владимир Кличко, УДАР.
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