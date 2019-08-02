Кличко-младший может возглавить партию Удар

Глава партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что новым лидером партии может стать его брат Владимир.
"Такой вероятности исключать не стоит", - ответил Кличко на вопрос, правда ли, что лидером станет Владимир Кличко.
Кроме того, мэр Киева заявил, что партия обновляет команду. "Мы обновляем команду, будем делать ребрендинг и будем участвовать в следующих местных выборах", - сказал он.
Напомним, 30 мая народный депутат Оксана Продан сложила с себя полномочия председателя политической партии "УДАР Виталия Кличко"