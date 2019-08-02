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Пятница, 02.08.2019
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ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков

ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК в пятницу признала избранными 160 нардепов-мажоритарщиков.

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования установила результаты внеочередных выборов народных депутатов 21 июля в 7 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины победивших на этих округах лиц.

"Таким образом, по состоянию на 2 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 160 народных депутатов Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу вечером.

Также Центризбирком принял протоколы ОИК об итогах голосования с пометкой "Уточненный" ОИК №198.

ЦИК признала уже 153 народных депутата

"В заседании Комиссии объявлен перерыв", - говорится в сообщении.

Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентария.

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
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