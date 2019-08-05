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Понедельник, 05.08.2019
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Зеленский отправится с визитом в Турцию

Зеленский отправится с визитом в Турцию
12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турецкую Республику с рабочим визитом 7-8 августа.

Об этом сообщает Офис Президента Украины в Facebook.

"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.

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Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский.
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