Зеленский отправится с визитом в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турецкую Республику с рабочим визитом 7-8 августа.
Об этом сообщает Офис Президента Украины в Facebook.
"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем І.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.