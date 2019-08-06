ГБР начало расследование касательно незаконных переправок экс-президента

Новости Украины: ГБР расследует незаконную переправку Януковича через госграницу Украины по поддельным документам.

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президента Украины, сообщается на странице бюро соцсети Facebook во вторник.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Имя бывшего главы государства в сообщении не называется. При этом согласно Конституции Украины, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент не был смещен с поста в порядке импичмента. 4 февраля 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект №1883 о лишении Виктора Януковича звания президента Украины, после чего после чего он стал единственным главой государства в истории Украины, лишенным этого звания.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.