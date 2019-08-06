СЦКК: боевики из противотанкового гранатомета стреляли из Украинского

Новости Украины: Украинская СЦКК классифицировала обстрел под Павлополем как нежелание российской стороны выполнять Минские соглашения.

Сегодняшний обстрел позиций Объединенных сил под Павлополем, во время которого погибли 4 военнослужащих, свидетельствует, что вооруженные формирования РФ и их наемники идут на сознательное невыполнение Минских договоренностей и обострение ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром ООС.

"Сегодня, 6 августа, в период с 10:20 до 10:30 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, вследствие обстрела погибли четыре военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели из направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, в период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.