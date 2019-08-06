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Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
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Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады

Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Юрий Луценко последний месяц дорабатывает на должности Генерального прокурора Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

"Как только новый парламент соберётся ... я подам заявление об отставке", - сказал он в эфире "Радио НВ" во вторник вечером.

По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберётся, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - отметил Луценко.

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, "которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее".

Луценко добавил: "Сделаю это потому, что считаю себя плохим генпрокурором... я пойду в отставку как генпрокурор, который вернул украденных средств и активов на 4 млрд долларов".

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он в политику, генпрокурор сыронизировал, что "никогда и не отходил". "Буду ли заниматься партийной деятельностью – еще не решил", - сказал он.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что не совершал никаких правонарушений и в делах, в которых он фигурирует или будет фигурировать, не будет признаков преступления.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Луценко.

Как сообщалось, представление президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия Верховной Рады на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины поступило в парламент 11 июня.

"Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным законом Украины "О прокуратуре" требованиям к генеральному прокурору Украины, а поэтому не может находиться на этой должности, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины "О прокуратуре", - говорится в тексте представления.

Согласно обоснованию со ссылкой на законодательство, генпрокурор является прокурором органа прокуратуры, и пребывание на административной должности не освобождает его от осуществления полномочий прокурора.

Как сообщалось, в начале мая Луценко говорил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. ”Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки”, - сказал он.

Однако, по словам Луценко, если парламент выразит ему недоверие, то он будет воспринимать это абсолютно нормально и спокойно.

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Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокуратура, Генпрокурор.
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