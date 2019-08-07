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Зеркаль: У Путина наверняка есть аллергия на господина Джонсона

Зеркаль: У Путина наверняка есть аллергия на господина Джонсона
03:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зеркаль считает, что у Путина на Джонсона может быть "аллергия".

В случае привлечения в процесс переговоров в нормандском формате представителей Великобритании и США в общении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут возникнуть трудности, и вряд ли они друг друга услышат.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль в интервью Сensor.net.

"Я себе представляю общение Бориса Джонсона с Путиным… мне бы очень хотелось посмотреть. Он очень эпатажный. Есть вопрос, насколько та империя, которая совсем не империя, готова разговаривать не в своем имперско-высокомерном стиле. Я завела речь о Борисе именно потому, что плохо понимаю, как Борис услышит Путина, или Путин - Бориса. Потому что, если говорить откровенно, у господина Путина наверняка есть аллергия на господина Джонсона", - считает Зеркаль.

Она рассказала, что дипломатическая война между РФ и Великобританией была тихая потому, что так себя вела премьер Тереза Мэй.

"Она была тихая, потому что сама Тереза Мэй - достаточно сдержанная и тихая. Она не так много позволяла себе высказывать в публичном пространстве по поводу отношения Британии к действиям Российской Федерации. А вот что касается Бориса Джонсона с его эпатажем, я думаю, здесь все будет достаточно феерично", - подчеркнула украинский дипломат.

Она охарактеризовала Джонсона, как очень открытого человека. И сообщила, что для него во время приезда в Киев было очень сложно ездить всё время в сопровождении и не иметь возможности пересесть на велосипед и пообщаться с людьми.

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"Он - совершенно другой тип личности. Знаете, когда в политике - особенно международной - люди встречаются, чтобы обсудить какие-то очень сложные темы (а любой мирный процесс или урегулирование – это сложный процесс), то тут важно иметь и какую-то психологическую совместимость. Потому что все являются тонкими психологами. Путин ведь - не просто тонкий психолог. У него есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - говорит Зеркаль.

В подтверждение такой характеристики она напомнила историю с собакой Путина Кони, которую впустили в комнату в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, хотя знали, что она панически боится собак.

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Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Владимир Путин, Елена Зеркаль.
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