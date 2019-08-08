Зеленский хочет легализовать игорный бизнес

Новости Украины:Во время визита в Турции Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть азартные игры в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры в Украине, в частности, разрешить работу казино в пятизвездочных отелях. Об этом он сообщил во время Украинско-турецкого бизнес-форума в рамках официального визита в Турцию.

«Мы легализуем азартные игры, а именно - работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», - заявил он. «Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире», - подчеркнул Зеленский.

Кабинет министров в мае 2016 года внес в Верховную Раду законопроект №4663 о легализации азартных игр и системе контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей. Запрет игорного бизнеса в Украине действует с 2009 года, но на практике игорный бизнес работает «в тени», и доступ населения к нему остается, а государство практически утратило контроль за ведением этого бизнеса.

По оценкам экспертов, бюджет Украины может получить дополнительно около 10 млрд грн в случае легализации азартных игр благодаря детенизации этого рынка.