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Четверг, 08.08.2019
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Парубий созывает новоизбранных депутатов

Парубий созывает новоизбранных депутатов
16:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Парубий созывает подготовительную группу депутатов из числа новоизбранных фракций.

Первое заседание подготовительной депутатской группы из числа вновь избранных народных депутатов состоится 9 августа.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в Facebook.

"Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа вновь избранных народных депутатов Украины", - написала она.

Кармелюк уточнила, что заседание состоится в пятницу, 9 августа, в 14 часов в конференц-зале парламента.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 13 Регламента Верховной Рады Украины, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно: "Слуга народа" - 17; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2; "Европейская солидарность" - 2; "Голос" - 1.

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"Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - отметила Кармелюк.

Она проинформировала, что предусмотрены подходы к прессе представителей политических сил в кулуарах третьего этажа.

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Все по теме:

Верховная Рада, Андрей Парубий, Ирина Кармелюк, Парламентские выборы 2019.
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