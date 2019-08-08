Парубий созывает новоизбранных депутатов

Новости Украины:Парубий созывает подготовительную группу депутатов из числа новоизбранных фракций.

Первое заседание подготовительной депутатской группы из числа вновь избранных народных депутатов состоится 9 августа.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в Facebook.

"Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа вновь избранных народных депутатов Украины", - написала она.

Кармелюк уточнила, что заседание состоится в пятницу, 9 августа, в 14 часов в конференц-зале парламента.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 13 Регламента Верховной Рады Украины, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно: "Слуга народа" - 17; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2; "Европейская солидарность" - 2; "Голос" - 1.

"Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - отметила Кармелюк.

Она проинформировала, что предусмотрены подходы к прессе представителей политических сил в кулуарах третьего этажа.