Германия готова к активизации "нормандского формата"

Новости Украины:Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки".

Федеральное правительство Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - написал Мельник в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентом России и Франции - Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном -, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 августа 2019 г.

По информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.