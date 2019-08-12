В ГБР планируют допросить Порошенко с помощью полиграфа

Новости Украины:Директор ГБР рассказал, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.

По его словам, допрос Порошенко в понедельник длился два часа, он давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Напомним, сегодня, 12 августа, бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. У ведомства на него ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.