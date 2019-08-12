Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА
Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Назван лучший футболист 3-го тура УПЛ
Назван лучший футболист 3-го тура УПЛ
Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле
Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле

В ГБР планируют допросить Порошенко с помощью полиграфа

В ГБР планируют допросить Порошенко с помощью полиграфа
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Директор ГБР рассказал, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.

По его словам, допрос Порошенко в понедельник длился два часа, он давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Мост из-за которого поспорили Зеленский и Филатов проверит прокуратура

Напомним, сегодня, 12 августа, бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. У ведомства на него ждали его сторонники, среди которых и его сын Михаил.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Уголовные производства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Образование ранней седины: названы причины
03 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
04 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Названа дата заседания Кабмина
Названа дата заседания Кабмина
Зеленский предложил уволится чиновникам из Житомирской области
Зеленский предложил уволится чиновникам из Житомирской области
Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
Запасы ПХГ в Украине увеличились в в 1,9 раза
Педикюр 2019: однотонный дизайн для ваших ноготков
Педикюр 2019: однотонный дизайн для ваших ноготков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь