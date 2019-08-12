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Порошенко о вызовах в ГБР: Я законопослушный гражданин

Порошенко о вызовах в ГБР: Я законопослушный гражданин
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Украины:Петр Порошенко ответил, придет ли он на следующий вызов в ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко на вопрос о том, придет ли он на следующий допрос в Государственный бюро расследований, заявил, что является "законопослушным гражданином". Об этом он сказал после допроса в ГБР, передает корреспондент УНН.

"Я законопослушный гражданин", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, появится ли он на следующий допрос.

Вместе с тем он отметил, что не доверяет ГБР "не потому, что они делают те или иные дела, а потому что они не могут объяснить, каким образом информацию о содержании уголовного расследования Портнов (экс-заместитель Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов - ред.) знает раньше, чем я".

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"Мы будем защищаться законными средствами, и я не собираюсь давать им повод для того, чтобы своим непосещением... Я первый президент, который спокойно идет, спокойно дает объяснение", - добавил пятый президент.

В понедельник в Государственном бюро расследований допросили пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос длился два часа. Порошенко давал показания в рамках уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.

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Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов.
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