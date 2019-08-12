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Труба ответил на слова Порошенко о "рейдерском захвате" телеканала

Труба ответил на слова Порошенко о "рейдерском захвате" телеканала
16:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава ГБР Роман Труба отреагировал на слова Порошенко о насильственном захвате телеканала.

Петр Порошенко из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно. Так директор ГБР Роман Труба в Telegram отреагировал на заявление пятого Президента Украины Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой", передает УНН.

"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой".К сожалению, Петр Алексеевич с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно", - говорится в сообщении.

По словам Трубы, у ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

"У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна.Более того, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить", - отметил директор ГБР.

Кроме того, он добавил, что "манипулировать работой телеканала в условиях Операции объединенных сил не к лицу экс-президенту страны".

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Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба.
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