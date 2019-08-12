Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах

Новости Украины:Зеленский внес изменения в указ о дипломатическом и служебном паспортах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ Президента от 12 мая 2015 года № 264 "О Дипломатическом и служебном паспортах Украины".

Соответствующий указ № 591/2019 опубликован на сайте главы государства .

"Внести в Указ Президента Украины от 12 мая 2015 года № 264 "О Дипломатическом и служебном паспортах Украины" следующие изменения", - говорится в сообщении.

В частности, согласно указу, вносятся изменения в пункт 35 Положения о дипломатическом паспорте Украины и пункт 34 Положения о служебном паспорте Украины.

"Элемент идентификации (оцифрованное изображение лица человека и оцифрованной подписи) вносится на страницу данных в соответствии с рекомендациями ІКАО Doc 9303", - говорится в указе.

Также отмечается, что требования к оцифрованному образу лица человека устанавливаются Министерством внутренних дел Украины.

Согласно документу, указ вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.