Порошенко выступил против ликвидации парламентского комитета по делам ветеранов

Новости Украины:Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко против ликвидации парламентского комитета по делам ветеранов и рассчитывает на то, что народные депутаты оставят этот комитет.

"Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики в отношении защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства. (…) Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, сокращение этого комитета может привести к ликвидации Министерства по делам ветеранов.

В свою очередь, избранная народным депутатом парламента 9-го созыва, первый вице-спикер Рады 8-го созыва Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке разместила обращение ветеранских движений, которые также против ликвидации профильного комитета.

"Мы, представители общественных объединений, ветеранских и волонтерских организаций и добровольческих батальонов обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам Украины относительно недопустимости ликвидации комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью", - сказано в обращении, подписанном несколькими общественными организациями и объединениями.

Авторы обращения также призывают народных депутатов сохранить этот комитет, обеспечить его эффективную деятельность, избрав в руководство и состав комитета депутатов, "имеющих непосредственное отношение к ветеранской общественности и знакомых с проблемами ветеранов".

Как сообщалось, 9 августа на заседании подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22 (их перечень опубликован на странице этой политсилы в Фейсбуке).