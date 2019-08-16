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Защита не смогла обжаловать арест украинских моряков в РФ

Защита не смогла обжаловать арест украинских моряков в РФ
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Российский "суд" отказал в апелляции на арест первой группе украинских моряков.

Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе первой группы военнопленных украинских моряков на постановление о продлении ареста до 24 октября.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в группе "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

"Позиция следователя и прокурора была следующей: «основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали". Данная позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., которая оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения", - пишет Полозов.

Сообщается, что «по ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом режиме». Из-за этого "пришедших поддержать военнопленных моряков консулов Украины, иностранных дипломатов, неравнодушных граждан и представителей прессы выпроводили из зала суда".

Полозов уточнил аргументацию защиты: "Было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными", в части условий содержания военных моряков".

Ранее сообщалось, военнопленный украинский моряк Денис Гриценко продолжает знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного ФСБ России.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

Адвокат: Украинские моряки через два месяца уже могут быть дома

Россия же заявила, что не признает компетентность этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

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Россия, Арест, Моряки, Николай Полозов, Украинские моряки, Московский городской суд.
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