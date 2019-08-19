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В "Слуге народа" отреагировали на оскорбление журналистки членом партии

В "Слуге народа" отреагировали на оскорбление журналистки членом партии
15:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:"Слуга народа" отреагировала на оскорбление журналистки и просит СМИ воздержаться от оценок депутатов.

Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуги народа" принесло госпоже Духнич извинения", - сказано в сообщении партии "Слуга народа" в Facebook.

В то же время в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хоть и неэтичной, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения относительно личных чувств, которые он якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам.

"Слуга народа" призвала представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений, чтобы не способствовать навешиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам.

Представители партии "Слуга народа" обещают сохранить министерство по вопросам ветеранов

Как известно, избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

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"Слуга народа", Максим Бужанский, Ольга Духнич.
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