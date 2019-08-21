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Среда, 21.08.2019
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Посол Украины: На сегодняшний день речь о переносе посольства в Иерусалим не идет

Посол Украины: На сегодняшний день речь о переносе посольства в Иерусалим не идет
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украина планирует открыть в Иерусалиме офис инноваций, а не диппредставительство.

Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций, о переносе туда из Тель-Авива украинского посольства или консульства пока речь не идет.

Об этом заявил во вторник, 20 августа, посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко.

"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла - это была совместная идея и Президента Украины, и Премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества", - сказал Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украине очень важно поддерживать тесную инновационную связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране надо постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - спрогнозировал дипломат.

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Как сообщалось ранее, Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, который совершил двухдневный визит в Украину, пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Иерусалим.

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Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Геннадий Надоленко.
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