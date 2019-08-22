Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Новости Украины:Причины увольнения Андрея Градиля и информация о назначении преемника не указаны.

Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности заместителя министра финансов Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 августа №637-р, опубликованном на сайте Кабмина. «Освободить Градиля Андрея Ивановича от должности заместителя министра финансов Украины», - говорится в документе. Причины увольнения и информация о назначении преемника не указаны.

Кабинет министров в феврале 2017 года назначил заместителем министра финансов Андрея Градиля, имеющего обширный опыт работы в коммерческих банках и структурах Национального банка Украины.

Напомним, что Маркарова может остаться в новом составе Кабмина.