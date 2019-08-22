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Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось

Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
21:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого собеседники обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку".

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее была в свое время исключена, - из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе", - сообщается в четверг вечером на сайте президента Украины.

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В свою очередь глава Евросовета Туск поддержал обеспокоенность президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России к "G7".

"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции" – отмечается в сообщении.

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Кроме того, президент Украины направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

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Европейский союз, Дональд Туск, Владимир Зеленский.
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