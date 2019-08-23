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В Украине появится Совет волонтеров

В Украине появится Совет волонтеров
11:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава государства владимир Зеленский заявил, что при Офисе Президента создают Совет волонтеров.

При Офисе Президента планируется создать Совет волонтеров и назначить Уполномоченного по вопросам волонтеров.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на II Международном ветеранском волонтерском форуме "Там, где мы — там Украина".

"При Офисе Президента Украины создается Совет волонтеров и будет назначен Уполномоченный по вопросам волонтеров", - сказал он.

Президент также заверил, что знает о наболевших для ветеранов и волонтеров вопросах. Так, по его словам, медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, вопросы получения земли, жилья, льготного растаможивания автомобилей — это все государство обязательно должно сделать для них.

"У власти больше не будет правильных или неправильных ветеранов, угодных или неугодных волонтеров. Я могу вам гарантировать на 100% одно: наше отношение к вам будет основываться на трех вещах — уважение, уважение и еще раз уважение", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский высказался касательно ликвидации Министерства по делам ветеранов

Кроме того, он также добавил, что объединение ряда комитетов Верховной Рады будущего созыва не значит, что исчезнет их функционал.

"Уверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав. И все необходимые законы будут приняты", - пообещал Президент.

Он отметил, что независимость и само Украинское государство сейчас существует именно благодаря волонтерам и ветеранам, и назвал то, что сделали для защиты суверенитета страны - "бесценным".

Как сообщалось ранее, II Международный ветеранский и волонтерский форум "Там, где мы - там Украина" начал сегодня работу в Киеве.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Офис Президента, Союз волонтеров.
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