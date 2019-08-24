Парубий постановил наградить ветеранов АТО и волонтеров

Новости Украины:Андрей Парубий наградил ветеранов АТО и волонтеров по случаю Дня Независимости.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вручил награды участникам АТО, волонтерам, участникам Революции достоинства по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Украины.

Торжественное мероприятие состоялось в Верховной Раде, сообщает пресс-служба парламента.

"Здесь собрались люди, которые воевали за то, чтобы наша независимость состоялась, которые прошли все этапы нашей национально-освободительной борьбы, которые прошли Помаранчевую революцию, Революцию достоинства, и большинство из вас, когда наступил самый большой вызов для нас, ушли добровольцами на фронт. Когда армия была не готова воевать, вы с оружием в руках создали идеологическую основу украинской армии», - обратился к собравшимся руководитель парламента.

Парубий напомнил о достижениях последних лет: возрожденная армия, декоммунизация, полученная независимая украинская церковь, принятый закон об украинском языке. "Это достижения, которые мы смогли вместе завоевать ради тех, кто был до нас - наших дедов и отцов, которые тоже воевали, но им не удавалось удержать Украину. А нам - удалось", - отметил он и добавил, что теперь наша задача - сохранить ее для потомков.

Глава парламента уверен, что людей, которые вышли в субботу на Майдан в Киеве, объединяют "твердость и уверенность, что никто не сможет поставить под сомнение Украины и украинскую победу".