Гончарук встретился с Мальпассом: о чем говорили

Новости Украины:Алексей Гончарук подыитожил встречу с президентом ВБ Дэвидом Малпассо.

Вероятный кандидат на пост премьер-министра Украины, замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассо.

"В следующие пару лет должны выйти на совершенно другой уровень сотрудничества, который вы увидите в виде новых дорог, инфраструктуры и экономического роста. Скоро положительные изменения значительно ускорятся", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка запланированные в Украине реформы и дальнейшее сотрудничество.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мальпассом.