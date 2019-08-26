Богдан отреагировал на критику из-за своей поездки в Сен-Тропе

Новости Украины:Также Богдан похвастался фото с оружием 2015 года.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко, проходившего в Сен-Тропе (Франция).

Об этом стало известно из Facebook-страницы Андрея Богдана.

"В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сен Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - заявил Богдан, (орфография автора сохранена - ред.),- заявил Богдан.

Также глава ОПУ обнародовал фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Напомним, Богдан хочет "наказать" журналистов из-за информации о его полетах.

Как сообщалось ранее, Богдан подал в суд на журналистов.