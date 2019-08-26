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Порошенко: Разговор о ПДЧ в НАТО Украине следует начинать уже сейчас

Порошенко: Разговор о ПДЧ в НАТО Украине следует начинать уже сейчас
16:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:По мнению экс-президента, Украина должна на саммите НАТО в декабре "предельно ясно" поставить вопрос о ПДЧ.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает на декабрьском саммите НАТО в Лондоне поставить вопрос о предоставлении Украине Плана действия относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"До декабрьского саммита НАТО в Лондоне остаются считанные месяцы. На туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением относительно необходимости предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО", - написал Порошенко в соцсети Фейсбук.

Он подчеркнул, что если Украина хочет получить ПДЧ не позднее 2023 года, "разговор об этом следует начинать уже сейчас".

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Как сообщалось, 7 февраля 2019 года Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

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В обнародованном 14 марта 2019 года ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса говорится, что НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву с начала незаконной аннексии Россией Крыма и событий на востоке страны.

В частности, в разделе "Открытые двери НАТО" сказано: "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах".

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НАТО, Лондон, Петр Порошенко, ПДЧ, Европейская солидарность.
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