Климпуш-Цинцадзе: "Евросолидарность" уходит в опозицию

Новости Украины:Иванна Климпуш-Цинцадзе дала разъяснения почему "Европейская солидарность" уходит в оппозицию.

Фракция партии "Европейская солидарность" позиционирует себя как оппозиция в новом парламенте из-за нарушения партией "Слуга народа" демократических принципов и норм закона относительно пропорционального представительства всех политсил в комитетах и их руководстве.

Об этом заявила избранная народным депутатом от партии "Европейская солидарность" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"На данный момент об оппозиционности заявили только две фракции - "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Европейская солидарность"... Мы начали позиционировать себя как оппозиция в связи с тем, что некоторые подходы и некоторые предложения "Слуги народа", по нашему мнению, кардинально противоречат вообще демократическому подходу и соблюдению норм закона", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

В этом контексте она отметила, что ее очень беспокоит то, как сейчас проходят заседания подготовительных групп и дискуссия относительно распределения и количества людей в комитетах и руководстве комитетами.

В частности, Климпуш-Цинцадзе акцентировала, что в соответствии с законом "О комитетах Верховной Рады" в руководстве комитетов пропорционально должны быть представлены различные политические силы, то есть председатель, первый заместитель и секретарь должны быть от трех разных политических сил.

"На данный момент, что я считаю недопустимым, всем фракциям предложили примерно такое количество мест на этих должностях, которое пропорционально их поддержке гражданами Украины, а "Европейской солидарности" на сегодня предложили три руководящих места. Как по мне, речь идет о дискриминации, о предвзятом подходе к нашей фракции", - считает выбрана депутат.

Она также отметила, что видит тенденцию к созданию "карманной оппозиции" из числа всех депутатов-мажоритарщиков.

"Почему-то их пытаются представить как отдельную силу, хотя эти люди шли в парламент по различным политическим и идеологическим принципам, совершенно не представляют какую-то группу и нигде ни в каком законе не прописано, что они должны получить как группа представительство в руководстве парламентских комитетов и парламента", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, это - тревожный звонок, которому должны дать оценку медиасообщество, гражданское общество и граждане, а также определенным образом должно отреагировать демократическое международное сообщество.

Относительно дальнейшей оппозиционной деятельности фракции "ЕС", Климпуш-Цинцадзе отметила, что пока сложно об этом говорить, потому что есть моно-большинство, но нет четкого понимания его позиции по различным вопросам.

"Если моно-большинство будет представлять инициативы, которые будут совпадать с последующим развитием демократической Украины, которая интегрируется в европейское и евроатлантическое пространство, то "Европейская солидарность" будет их поддерживать. А если инициативы моно-большинства будут идти вразрез с государственными документами, которые уже приняты и являются выражением общественных настроений , то к таким инициативам мы будем находится в оппозиции. Наверное, правильнее было бы говорить, что это пока зависит от того, какую позицию будет занимать партия "Слуга народа", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.