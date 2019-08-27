Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020
"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020
Климпуш-Цинцадзе: "Евросолидарность" уходит в опозицию
Климпуш-Цинцадзе: "Евросолидарность" уходит в опозицию
Гандболисты Мотора легко завоевали престижный Кубок Днепра-2019 (Фото)
Гандболисты Мотора легко завоевали престижный Кубок Днепра-2019 (Фото)
"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
Американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

"Слуга народа" подозрительно относится к сенсорной кнопке в ВР

"Слуга народа" подозрительно относится к сенсорной кнопке в ВР
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Партия "Слуга народа" не видит оснований для замены кнопок на сенсорную в ВР нового созыва.

В партии "Слуга народа" не видят технических и юридических возможностей для введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде накануне первого заседания парламента нового созыва.

"Касательно вопросов, связанных с введением этой кнопки. Для нас принципиальны две вещи. Первое – эта кнопка должна иметь техническую гарантию. То есть технари, которые ее внедряют, должны дать гарантии, что то, как голосуют, соответствует тому варианту, который на табло. Второе – она должна иметь юридические гарантии, это должно быть прописано в процедуре Регламента Верховной Рады", - заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге во вторник в Киеве.

"Пока нет ни первого, ни второго. Потому у нас возникает сомнение относительно целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого. Если была бы добрая воля, это можно было бы ввести, апробировать, сертифицировать в Верховной Раде предыдущего созыва. Пока это вводится нахрапом. Это вводится без технического обоснования, без юридического обоснования… У нас, как у партии большинства, вызывает подозрения такое желание совершенствовать на базе техники 2002 года будущее голосование в Верховной Раде", - пояснил политик.

Стефанчук рассказал возможный период начала работы системы "Рада-4"

Между тем он отметил, что проблему неперсонального голосования необходимо решать системно.

По словам Стефанчука, в первый день работы Рады президент Украины внесет законопроект об изменениях в Конституцию относительно лишении мандатов народных депутатов за неперсональное голосование и за прогулы.

"Слуга народа" хочет снять неприкосновенность с нардепов до 1 января 2020

"Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону вопроса, но кроме этого есть техническая сторона", – добавил он.

При этом Стефанчук подчеркнул, что существующая система нуждается в модернизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник
СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник
Суд открыл дело Сотник к НАПК
Суд открыл дело Сотник к НАПК
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь