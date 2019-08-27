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"Батькивщина" все же выдвинет кандидатуру Кондратюк на пост вице-спикера Рады

"Батькивщина" все же выдвинет кандидатуру Кондратюк на пост вице-спикера Рады
20:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Батькивщина" снова предложила кандидатуру Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады.

Фракция "Батькивщина" снова предложила кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва.

Об этом на заседании Подготовительной депутатской группы заявил представитель партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, сегодня было принято решение, что в руководстве парламента должно быть сохранено гендерное равенство, и поэтому партия решила, что она все-таки будет выдвигать кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера.

Ранее "Батькивщина" уже предлагала назначить Кондратюк заместителем председателя ВР, но затем во фракции заявили, что снимают ее кандидатуру после консультаций с другими фракциями.

Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список

Как сообщалось ранее, председателем Верховной Рады IX созыва станет представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков, его первым заместителем - депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Депутаты-самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

Партия "Европейская солидарность" предлагает на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Андрей Кожемякин, Елены Кондратюк.
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