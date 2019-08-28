Муженко: Ошибка Иловайска - поверить россиянам

Новости Украины:Генерал ВСУ Виктор Муженко назвал трагедию "Иловайского котла" ошибкой поверить россиянам в "зеленый коридор".

Генерал армии Виктор Муженко, который возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (с июля 2014 года по 21 мая 2019 года), утверждает, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Сейчас уже есть информация, что 23-24 числа российские подразделения окружали группировку в Иловайске. Кстати, это не только Иловайск, то же было и на Луганском направлении. Но 23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у Президента стопроцентно не было информации", - сказал Муженко.

Он также отметил, что лично был против проведения этого парада, но когда началась подготовка, и уже за несколько дней до 24 августа Президент Порошенко спросил его мнение о том, проводить ли парад, то Муженко сказал, что если уже провели подготовку, то надо проводить парад. Потому что это демонстрация готовности к сопротивлению. "И я считаю, что это было правильно", - заявил он в интервью.

Муженко отметил, что стало ясно, что происходит что-то необычное, 24-го числа, после парада, во второй половине дня, когда ему доложил полковник Ромигайло о том, что он видел лично колонну, которая прошла мимо без опознавательных знаков. Я спросил, это были регулярные войска, а он говорит, что по признакам вроде регулярные, но знаков распознавания не было, и они шли под флагами "ДНР".

Муженко заверил, что были приняты все возможные меры для сохранения жизни украинских военных. "Как я уже говорил, один из вариантов был остаться в Иловайске. Другой вариант... выйти на север через Харцызск - подняться вверх для соединения с одним из подразделений 25-й бригады. Это тоже был вариант выхода из ситуации. Я считаю, что этот вариант был бы с минимальными потерями.

Еще один вариант был - выход на широком фронте в район Мариуполя на юг. Но случилось - как случилось, говорит Муженко. Было принято решение выхода по тем маршрутам, которые были согласованы с россиянами как маршруты выхода под соответствующие гарантии, под "зеленый" коридор".

Относительно "зеленого" коридора, то с инициативой выступил президент России Владимир Путин, он сказал, что россияне готовы предоставить "зеленый" коридор. И поэтому, "основная вина на россиянах, которые не выполнили договоренностей, отказавших в гарантиях и нарушивших все международные нормы. Это преступление Российской Федерации", подчеркнул Муженко.

Что касается принятия решений нашим командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет расстрела, надеялись, что Россия эту гарантию не нарушит.

Есть материалы уголовного дела по Иловайску, есть соответствующие экспертизы, пусть правоохранители определяют, подчеркнул Муженко.