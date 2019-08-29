"ЕС" и "Батькивщина" отозвали своих представителей из комитета Шуфрича

Новости Украины:Сразу две партии отозвали своих представителей из комитета свободы слова.

Партия "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" отозвали свои представителей парламентского комитета по вопросам свободы слова. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича.

Как сообщалось ранее, 27 августа на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины было поддержано предложение по составу комитета по вопросам свободы слова. Предложение предусматривало, что Нестор Шуфрич, нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" возглавит этот комитет.