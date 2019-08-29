Зеленский прибыл в Раду

Новости Украины:Президент Украины уже в ВР на торжественном заседание по случаю принесения присяги нардепам Украины.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Ожидается, что глава государства выступит с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

В Верховной Раде началось торжественное заседание для принятия присяги новоизбранными депутатами. После этого должно начаться первое заседание первой сессии ВР IX созыва.

Как сообщалось, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.

Напомним, сегодня новая Верховная Рада соберется на первое заседание.