Зеленский прибыл в Раду

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Ожидается, что глава государства выступит с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
В Верховной Раде началось торжественное заседание для принятия присяги новоизбранными депутатами. После этого должно начаться первое заседание первой сессии ВР IX созыва.
Как сообщалось, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.
Напомним, сегодня новая Верховная Рада соберется на первое заседание.