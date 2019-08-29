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Внештатный советник Зеленского может стать Министром обороны

Внештатный советник Зеленского может стать Министром обороны
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В партии "Слуга Народа" предлагают Андрея Загороднюка на пост Министра обороны.

Кандидатура внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны в будущем Кабинете министров страны, заявляет нардеп Богдан Яременко ("Слуга народа").

После заседания будущей парламентской фракции "Слуги народа" в четверг, отвечая на вопрос журналистов касательно кандидатуры министра обороны Украины в будущем Кабмине, нардеп сказал: "Загороднюк, Андрей Загороднюк".

Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

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Минобороны, Минобороны Украины, "Слуга народа", Андрей Загороднюк.
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