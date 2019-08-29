Уволить нельзя оставить: Аваков может сохранить свою должность

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.
Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны.
Кроме этого, по словам Руслана Стефанчука новый состав Верховной Рады готов рассмотреть 465 подготовленных законопроектов, в их число входят изменения в Конституцию Украины.