Шесть миллионов от Новинского: за Богатыреву внесли залог

Новости Украины:За Раису Богатыреву внесли шесть миллионов залога.

За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесли залог в 6 млн грн.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

“Залог за Богатыреву уже внесли”, - сказала она.

Как сообщалось, ранее залог за Богатыреву обещал внести нардеп Вадим Новинский.

28 августа текущего года Печерский райсуд столицы избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

Богатырева 27 августа вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратуру Киева обязали закрыть уголовное производство против Богатыревой, поскольку, по выводам суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

В столичной прокуратуре объяснили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-чиновницы Минздрава, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, расположен на территории Днепровского района Киева. В связи с этим районный суд. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. В настоящее время ее местонахождение было неизвестно.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.