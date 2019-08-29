Луценко: У Украины имеется резерв для обмена своих граждан с РФ

Новости Украины:Луценко рассказал, что у Украины есть запас для обмена своих граждан, которых удерживают в России.

У Украины есть резерв для обмена своих граждан, незаконно удерживаемых в Российской Федерации и временно оккупированных территориях, считает генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"Я разговаривал с президентом (Украины Владимиром – ИФ) Зеленским буквально позавчера и это касается будущего обмена. Я очень надеюсь, что обмен состоится 35 на 35, но есть и перспектива. У нас 2 тысячи лиц привлекается к ответственности за терроризм, 1,3тыс. из них уже осуждены. Мы можем менять своих парней с гарантией и даже не один на одного", - сказал Луценко журналистам в кулуарах парламента в четверг поздно вечером.

Он уточнил, что из них граждан Российской Федерации "несколько десятков", а также больше половины жители оккупированных территорий, которые перешли на сторону врага.

Напоминаем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности. Его он показал журналисту Дмитрию Гордону во время интервью, прямая трансляция которого идет в YouTube.