Гончарук заверил, что дорогу на Мариуполь откроют 18 октября

Новости Украины:Гончарук: Строительство дорог - это один из приоритетов, которые поставил Президент.

Дорожное строительство является одним из приоритетов нового правительства, и в этом году первоочередной задачей является строительство дороги на Мариуполь.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью представителям ряда СМИ, текстовую версию которого опубликовала Украинская правда.

"Дороги нужно строить, и это один из приоритетов, которые поставил Президент, и для нас это очень-очень важно", - подчеркнул он

По словам главы правительства, на сегодняшний день есть 24 тысячи километров так называемых mainroads (главных дорог), которые нужно обустроить за следующие 5 лет.

"Это очень амбициозная цель. Это не значит, что они должны быть построены с нуля. Это означает, что они должны быть приведены в хорошее и удовлетворительное состояние", - заявил Гончарук.

Он добавил, что в этом году задачей номер один является построить дорогу на Мариуполь, потому что это украинский город, который сейчас является неким логистическим островом.

"Уже месяц там идет строительство и днем и ночью, потому что нам нужно успеть в этом сезоне. После этого нельзя зимой строить. Далее начинаются природные особенности", - отметил Премьер-министр, добавив, что открыть дорогу на Мариуполь планируется предварительно 18 октября.

По словам Гончарука, на следующий год готовится стратегия по дорогам. Согласно планам ежегодно будет увеличиваться финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства планируется привлечь за счет наведения порядка с уплатой акцизов.

"То есть, надо убрать "тень" с рынка горюче-смазочных материалов. Если ты хочешь строить дороги, должен бороться с коррупцией", - подчеркнул он.

Комментируя информацию о том, что предыдущее правительство запланировало на следующий год 75 миллиардов на дорожную инфраструктуру, Гончарук отметил, что его правительство хочет выделить больше. "Это средства, поступающие от того, как люди покупают топливо. То есть логика какая: ты покупаешь литр бензина, а там в стоимости, по сути, сидит налог на дороги. ... Поэтому эти средства поступят в дорожный фонд. И мы ожидаем, что получим дополнительные средства, когда наведем порядок на рынке горюче-смазочных материалов ", - заявил руководитель нового правительства

В этом контексте он вспомнил о существовании большого количества "серых" заправок, которые ничего не платят в бюджет.

По его словам, на сегодняшний день стоит вопрос обновления менеджмента, и одной из главных задач нового министра инфраструктуры Владислава Криклия является обновление и усиление вертикали, отвечающей за дороги.

"Нам нужно набрать туда очень сильную команду менеджеров, которые за следующий год сделают, я бы хотел, чтобы вдвое больше. Но о реальных цифрах мы поговорим через месяц, когда будет программа", - отметил Гончарук