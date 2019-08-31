"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский

Новости Украины:Зеленский назвал проект "Северный поток-2" неприемлемым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в позиции о том, что проект "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Он подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу начал двухдневный визит в Польшу.

В Варшаве проходит официальная встреча президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Анджея Дуды.