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Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше

Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
17:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Зеленский поддерживает создание должности советника по вопросам иностранных украинцев при Кабмине.

Президент Владимир Зеленский не встретится с украинской общиной в Варшаве из-за плотного графика, связанного с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Офисе президента.

"Я глубоко уважаю украинцев, проживающих за рубежом, ведь их вклад в развитие и становление Украинского государства и укрепление национальной экономики невозможно переоценить. Украинская диаспора всегда поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и много диаспорян присоединились к волонтерскому делу в трудный для родной страны период - когда началась российская вооруженная агрессия на востоке", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент напомнил, что уже подписал указ об упрощении получения гражданства Украины и хочет усовершенствовать законодательство относительно усиления культурных, социальных и политических прав иностранных украинцев и содействия их возвращению в Украину.

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Вопрос делегирования представителей украинской диаспоры в Верховную Раду и множественное гражданство также активно обсуждается президентом, правительством и народными депутатами.

"Я также поддерживаю идею внедрения должности советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины, который присоединился бы к созданию программы возвращения для трудовых мигрантов", - отметил президент.

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Он выразил надежду, что сможет встретиться с украинской общиной во время последующих визитов в Польшу и другие страны.

"Благодарю украинскую диаспору за активное продвижение интересов Украины в мире, содействие на пути к европейской и евроатлантической интеграции и поддержку в противостоянии российской агрессии", - сказал он.

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Польша, Кабмин, Диаспора, Владимир Зеленский.
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