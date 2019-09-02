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Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны

Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
11:09 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора – главного военного прокурора.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщает пресс-служба ведомства.

"Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

В пресс-службе отметили, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Матиоса, руководствуясь законом "О прокуратуре", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, "а также на основании письма министра обороны Украины от 2 сентября".

Верховная Рада назначила Рябошапку генпрокурором

Ранее Рябошапка заявлял о намерениях осуществить "перезагрузку" прокуратуры, провести переаттестацию прокуроров путем создания системы аттестационных комиссий. Кроме того, по его словам, нет необходимости в существовании военной прокуратуры.

Также в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен законопроект № 1032, которым он предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

В законодательной инициативе, в частности, вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Законопроект предусматривает, что из закона о прокуратуре исключается пункт, что "в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор. На него приказом генерального прокурора может также полагаться выполнения других служебных обязанностей".

Также в случае принятия данного законопроекта в списке прокуроров органа прокуратуры будет исключена должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

В июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.

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ГПУ, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Анатолий Матиос.
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