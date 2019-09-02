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Зеленский поручил приватизировать более 500 предприятий

Зеленский поручил приватизировать более 500 предприятий
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Владимир Зеленский сделал поручение Кабмину передать в Фонд государственного имущества более 500 предприятий для дальнейшей приватизации.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов в Офисе Президента.

"Принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Правительству - сформировать перечень стратегических предприятий , которые не подлежат приватизации. За конкретный список ответственны Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ", - сказал Зеленский.

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Он также поручил передать в 1 декабря 2019 года около 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для малой приватизации, для дальнейшей продажи через Prozorro. Продажи.

"Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации с привлечением инвестиционных советников. Срок - до 1 декабря 2019 года", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал ранее и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров, большая приватизация может возобновиться уже в конце 2019 года, а завершиться - в течение ближайших пяти лет. Бюджетная роспись, составленная в январе согласно Государственному бюджету на 2019 год, предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации в этом году.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук, Владмир Зеленский.
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