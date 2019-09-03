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Сегодня в планах ВР отменить неприкосновенность и направить в КС 7 законов

Сегодня в планах ВР отменить неприкосновенность и направить в КС 7 законов
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении закон о снятии неприкосновенности, а также направить в КС семь законопроектов.

Верховная Рада VIII созыва, вторая сессия которой откроется сегодня, планирует принять во втором чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов, а также направить в КС семь законопроектов по внесению изменений в Основной закон.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Планируется, что во время открытия сессии присягу на верность украинскому народу примут пять народных депутатов от партии "Слуга народа", которые войдут в парламент вместо вновь избранных чиновников - это Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

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После этого Верховная Рада планирует взяться за второе чтение законопроекта № 7203, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности, который КСУ 19 июня 2018 года признал конституционным.

Согласно действующему законодательству после принятия в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Конституцию, должно поддержать на следующей сессии конституционное большинство не менее чем 300 голосами.

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Далее парламентарии планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд для получения заключения еще семь президентских законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию. Это, в частности, проекты законов № 1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии), № 1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", № 1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", № 1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)". Кроме того, в их число входят законопроекты № 1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы)", № 1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" и № 1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)".

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, КС, "Слуга народа", Снятие неприкосновенности.
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