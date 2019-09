Главные события 2 сентября: Встреча Зеленского с Кабмином, увольнение Матиоса и Муженко и Коноплянка в Шахтере

Новости Украины:Встреча Зеленского с руководством ВР и Кабмина. Увольнение Матиоса и Муженко. Пристайко в Берлине. Потери на Донбассе. Дешевеющая нефть. Пресс-конференция Шевченко. The BEST от ФИФА. Коноплянка в Шахтере. Белодед стала лучшей спортсменкой в Украине. Осака покидает US Open. Магнитная буря. "Апгрейд" Mars Helicopter. Новый рекорд Тейлор Свифт. Свежие книги Стивена Кинга. Кевин Харт попал в ДТП.