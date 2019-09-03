Главные события 2 сентября: Встреча Зеленского с Кабмином, увольнение Матиоса и Муженко и Коноплянка в Шахтере

1 Президент Украины провел встречу с руководством Рады и Кабмина. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоялась в понедельник, 2 сентября, в Офисе главы государства.

2 Генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора – главного военного прокурора. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

3 Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне. Отмечается, что визит в Берлин министр начал с переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

4 Президент уволил Муженко с воинской службы. Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы. Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

5 Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник 7 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб.

6 Нефть дешевеет после введения взаимных пошлин США и КНР. Цены на нефть эталонных марок опустились в ходе торгов в понедельник после того, как на минувших выходных вступили в силу взаимные пошлины на импорт между США и Китаем.

7 Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне поединка отбора на Евро-2020 против Литвы. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию перед поединками против Литвы и Нигерии. Также наставник сборной прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой Шахтер сыграет против команд, в которых выступают украинские футболисты.

8 The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года. Форварды туринского Ювентуса и каталонской Барселоны Криштиану Роналдуи Лионель Месси соответственно, а также центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк попали в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Также официальный сайт ФИФА назвал тройки претендентов на другие индивидуальные награды по результатам сезона-2018/19.

9 Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка стал игроком донецкого Шахтера. Официальный Facebook генерального директора Шахтера Сергея Палкина сообщает, что Коноплянка стал футболистом донецкой команды. Отметим, что Коноплянка мог оказаться в Шахтере еще в 2012-м году. Тогда "горняки" рассматривали вингера как замену Виллиану, но в итоге остановились на Тайсоне.

10 Дзюдоистка Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой августа в Украине. По итогам спортивного августа Национальный олимпийский комитет признал двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед лучшей спортсменкой месяца в Украине.

11 Японская теннисистка Наоми Осака покинула Открытый чемпионат США, уступив Белинде Бенчич. Первая ракетка мира Наоми Осака покидает Открытый чемпионат США по теннису. Действующая чемпионка US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич на стадии 1/8 финала.

12 Землю накрыла мощная магнитная буря. Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле. Об этом сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. "Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - говорится на сайте института.

13 Инженеры NASA прикрепили на марсоход дрон Mars Helicopter, который может стать первым летательным аппаратом, который будет работать в атмосфере Марса. Агентство намерено установить постоянное присутствие человека на Луне и вокруг неё, используя Луну как трамплин для вывода людей на Марс.

14 Тейлор Свифт установила рекорд по своим шестым альбомом Lover. В течении недели было продано 867 тысяч экземпляров нового альбома, из них 679 тысяч в США.

15 Стивен Кинг рассказал о выходе своих новых книг. Известный писатель Стивен Кинг рассказал о новой книге "Институт", которая увидит свет уже на следующей неделе - 10 сентября, а также анонсировал выход нового романа "If You Bleed" (Если оно кровоточит) в 2020 году.