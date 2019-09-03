Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР

Новости Украины:Спикер ВР Дмитрий Разумков огласил список новых депутатов, вместо тех лиц назначенных в Кабмин.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о вхождении народных депутатов во фракции "Голос", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом объявил спикер.

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о вхождении народных депутатов Украины Васильченко Галины Ивановны, Совсун Инны Романовны и Стефанишиной Ольги Анатольевны в состав депутатской фракции политической партии "Голос", - сказал Разумков.

Он также сообщил о вхождении народного депутата Сергея Ларина, принявшего присягу во вторник, в состав фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Спикер также объявил о вхождении Юлии Гришиной, Ивана Калаура, Анатолия Остапенко, Ольги Руденко и Татьяны Цибы во фракцию "Слуга народа".

Верховная Рада 29 августа досрочно прекратила полномочия народных депутатов от "Слуги народа" Дениса Малюсько, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад, Михаила Федорова, которые были назначены на должности в новый Кабинет министров.

В связи с этим Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами и зарегистрировала следующих по очередности кандидатов в избирательном списке "Слуги народа" Анатолия Остапенко, Татьяну Цибу, Ивана Калаура, Юлию Гришину и Ольгу Руденко.

На утреннем заседании Верховной Рады 3 сентября они приняли присягу народного депутата.