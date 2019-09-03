Порошенко о снятии неприкосновенности: Мне нечего бояться

Новости Украины:Порошенко отреагировал на принятие Верховной Радой закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Пятый президент Украины и действующий депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал решение парламента о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Фракция Европейская Солидарность поддержала законопроект, потому что в этих условиях мы несем общую ответственность, чтобы обеспечить независимость парламента", - написал Порошенко

"Ни мне, как пятом президенту Украины, ни "Европейской Солидарности" нечего бояться. Мы действовали в рамках закона, и цель нашего пребывания в Верховной Раде IХ созыва - движение страны в ЕС и НАТО. А это и означает верховенство права и равенство всех перед законом!" - добавил он.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.